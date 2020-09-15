ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Японии - 80 тысяч граждан, которым исполнилось 100 лет и более

За минувший год их число увеличилось на 9 тысяч человек. В основном, долгожители - это женщины: 88% от общего числа японцев, которые разменяли второе столетие жизни. На сегодня старейшей из японок 117 лет, старейшему из японцев - 110.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все