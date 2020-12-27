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В Японии автомобиль протаранил здание детского сада

В японском Саппоро автомобиль протаранил здание детского сада. По предварительной версии, причиной стала авария на перекрестке с участием трех автомобилей. Водитель кроссовера не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, пробил стекло и оказался в помещении детского сада. Пострадали пятеро детей и двое воспитателей. Все они госпитализированы.

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