В Японии автомобиль протаранил здание детского сада

В японском Саппоро автомобиль протаранил здание детского сада. По предварительной версии, причиной стала авария на перекрестке с участием трех автомобилей. Водитель кроссовера не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, пробил стекло и оказался в помещении детского сада. Пострадали пятеро детей и двое воспитателей. Все они госпитализированы.