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В Японии более 30 авиарейсов отменено из-за приближения тайфуна "Джондари"

Изменения в расписании касаются маршрутов, пролегающих через центральные города Осака и Нагоя, куда тропический шторм, как ожидается, подойдет к вечеру. Сейчас "Джондари" продвигается со скоростью 40 километров в час в северо-западном направлении и может пройти через центральную и западную часть страны, а затем выйти в Японское море и достичь побережья Корейского полуострова. По данным японских метеорологов, за сутки может выпасть до 400 миллиметров осадков.

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