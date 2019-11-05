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В Японии доказали эффективность четырехдневной рабочей недели

4-дневная рабочая неделя приносит больше пользы, доказали в Японии. Эксперимент провели в токийском филиале корпорации "Майкрософт". Сотрудникам ввели дополнительный выходной в пятницу, при этом не сокращая зарплату. Так вот, производительность труда выросла на целых 40 процентов. К тому же существенно снизились затраты самой компании - например, потребление электроэнергии и расход бумаги.


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