В Японии доказали эффективность четырехдневной рабочей недели

4-дневная рабочая неделя приносит больше пользы, доказали в Японии. Эксперимент провели в токийском филиале корпорации "Майкрософт". Сотрудникам ввели дополнительный выходной в пятницу, при этом не сокращая зарплату. Так вот, производительность труда выросла на целых 40 процентов. К тому же существенно снизились затраты самой компании - например, потребление электроэнергии и расход бумаги.





