В Японии и Южной Корее из-за тайфуна отменено более 900 авиарейсов

Уже более 900 рейсов пришлось отменить аэропортам Японии и Южной Кореи из-за разгула тайфуна "Тапа". Сейчас циклон немного ослаб и находится к западу от японского острова Кюсю. Накануне, напомним, "Тапа" обрушился на южное побережье Японии. Погиб как минимум 1 человек, 20 пострадали. Почти 2000 домов остались обесточенными. Мощный ветер переворачивал автомобили и с корнем вырывал деревья, дожди превратили улицы в реки.