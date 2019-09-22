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В Японии и Южной Корее из-за тайфуна отменено более 900 авиарейсов

Уже более 900 рейсов пришлось отменить аэропортам Японии и Южной Кореи из-за разгула тайфуна "Тапа". Сейчас циклон немного ослаб и находится к западу от японского острова Кюсю. Накануне, напомним, "Тапа" обрушился на южное побережье Японии. Погиб как минимум 1 человек, 20 пострадали. Почти 2000 домов остались обесточенными. Мощный ветер переворачивал автомобили и с корнем вырывал деревья, дожди превратили улицы в реки.

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