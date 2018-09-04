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В Японии из-за тайфуна отменены более 600 авиарейсов

Более 600 авиарейсов отменили на юго-западе Японии из-за тайфуна "Джеби". И цифра растет. Стихия приближается и также скорректировала график железнодорожного сообщения. Отменены скоростные поезда, в том числе между островами Хонсю и Сикоку. Власти призывают население к эвакуации - такие рекомендации получили более 300 тысяч человек.

Тайфун, идущий с юго-востока на север, ожидается на всей территории Японии уже предстоящей ночью. Синоптики полагают, что он станет самым мощным в этом году.

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