В Японии из-за тайфуна отменены более 600 авиарейсов

Более 600 авиарейсов отменили на юго-западе Японии из-за тайфуна "Джеби". И цифра растет. Стихия приближается и также скорректировала график железнодорожного сообщения. Отменены скоростные поезда, в том числе между островами Хонсю и Сикоку. Власти призывают население к эвакуации - такие рекомендации получили более 300 тысяч человек.