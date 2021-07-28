В Японии из-за тайфуна отменяют авиарейсы

В Японии из-за тайфуна "Непартак", который этим утром достиг северо-восточного побережья страны, отменены более двадцати внутренних авиарейсов. Метеорологи прогнозируют, что в течение суток в этих регионах выпадет около 100 мм осадков. В связи с этим существует риск схода оползней и повышения уровня воды в реках и водоемах.