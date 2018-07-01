В Японии из-за угрозы тайфуна отменили около 250 рейсов

Приостановлено морское сообщение. Тайфун "Прапирун", которому присвоен номер 7, движется из Тихого океана на север и уже этим вечером приблизится к префектуре Окинава на юге страны. В некоторых регионах скорость ветра уже достигает 31 метра в секунду. За сутки здесь может выпасть до 400 миллиметров осадков, а волны будут достигать семи метров. Есть повышенная опасность схода оползней из-за проливных дождей. Около 26 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.