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В Японии изучают вариант депортации иностранцев при несоблюдении ограничений на Олимпиаде
"Мы ограничим передвижение иностранцев, которые приедут в страну. В связи с этим рассматривается ряд мер, включая принудительную депортацию, в случае несоблюдения ими запретов. Мы тщательно работаем над тем, чтобы не допустить их контактов с местными жителями", - подчеркнул японский премьер-министр Есихидэ Суга.
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