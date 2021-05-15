В Японии изучают вариант депортации иностранцев при несоблюдении ограничений на Олимпиаде

"Мы ограничим передвижение иностранцев, которые приедут в страну. В связи с этим рассматривается ряд мер, включая принудительную депортацию, в случае несоблюдения ими запретов. Мы тщательно работаем над тем, чтобы не допустить их контактов с местными жителями", - подчеркнул японский премьер-министр Есихидэ Суга.