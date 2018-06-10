В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда Токио - Осака

Срочная информация в эти минуты приходит из Японии. Мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда Токио - Осака. Один человек погиб, еще двое получили ранения. 22-летний задержанный рассказал, что не готовил нападение и достал нож, так как был сильно раздражен. Однако в его личных вещах были найдены многочисленные колюще-режущие предметы.