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В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда Токио - Осака

Срочная информация в эти минуты приходит из Японии. Мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда Токио - Осака. Один человек погиб, еще двое получили ранения. 22-летний задержанный рассказал, что не готовил нападение и достал нож, так как был сильно раздражен. Однако в его личных вещах были найдены многочисленные колюще-режущие предметы.

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