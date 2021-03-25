В Японии наблюдают редкое природное явление

Река Тешио на острове Хоккайдо стала буквально движущимся ледником. Все дело в том, что при низкой температуре ночью промерзать начинает не поверхность воды, а дно. С восходом солнца, когда температура повышается, лед отсоединяется от дна и практически цельным куском идет вниз по руслу реки.