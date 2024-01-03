В Японии начали двойное расследование столкновения самолетов в токийском аэропорту

В Японии ведется двойное расследование столкновения самолетов на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Токио, сообщает БЕЛТА .

Транспортные власти Японии начали осмотр обгоревших частей пассажирского воздушного судна и самолета береговой охраны, которые столкнулись 2 января в аэропорту Токио. Одновременно с этим японские СМИ сообщили о том, что полиция расследует возможную халатность в этом деле. Полиция создала в аэропорту специальное подразделение для расследования и планирует допросить людей, которые могут иметь отношение к инциденту. "Существует большая вероятность того, что произошла человеческая ошибка", - сказал авиационный аналитик Хироюки Кобаяши, бывший пилот Japan Airlines.

Все 379 человек, находившиеся на борту Airbus A350 Japan Airlines, чудом спаслись после того, как воздушное судно загорелось, столкнувшись с самолетом береговой охраны De Havilland Dash-8 вскоре после приземления в аэропорту Ханеда (Международный аэропорт Токио). Пять из шести членов экипажа военно-транспортного самолета береговой охраны Японии погибли. Пилот, которому удалось эвакуироваться, находится в тяжелом состоянии. Самолет готовился вылететь в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,6, чтобы доставить туда гуманитарную помощь.

Японские власти заявляют, что причина столкновения пока неизвестна.

Совет по безопасности на транспорте Японии (JTSB) расследует инцидент при участии агентств Франции, где был построен самолет Airbus, и Великобритании, где были изготовлены два двигателя Rolls-Royce, сообщают источники, знакомые с ходом расследования.

JTSB обнаружил бортовые самописцы с самолета береговой охраны, сообщает агентство Kyodo.

На серии пресс-конференций после крушения чиновникам и руководителям авиакомпаний задавали вопрос, какую информацию экипаж получил от диспетчерской службы и почему оба самолета оказались на одной взлетно-посадочной полосе. В сегодняшнем заявлении Japan Airlines говорится, что самолет распознал и повторил разрешение на посадку от управления воздушным движениемпрежде чем приблизиться и приземлиться. В авиакомпании также сообщили, что все пассажиры и экипаж были эвакуированы в течение 20 минут после крушения, но охваченный пламенем самолет горел более шести часов.

Береговая охрана отказалась комментировать обстоятельства крушения.

По данным правительства Японии, авария привела сегодня, 3 января, к отмене 116 внутренних и четырех международных рейсов. Изменения в авиасообщении затронут тысячи пассажиров. Заторы помогли уменьшить экстренные рейсы и высокоскоростное железнодорожное сообщение.