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В Японии началось восстановление сгоревшего замка Сюри

В Японии началось восстановление сгоревшего замка Сюри

Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK. Замковый комплекс XIV века, служивший резиденцией монархов во времена государства Рюкю, расположен в городе Наха. Сильнейший пожар в октябре прошлого года уничтожил 7 строений, включая главное здание комплекса. Причина возгорания до сих пор не установлена. В 2000 году замок Сюри был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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