В Японии начался самый красивый сезон в году - время цветения сакуры

Тысячи туристов в эти дни устремились в Японию. Там начался самый красивый сезон в году - время цветения сакуры. В этом году он наступил на несколько дней раньше, чем обычно. По традиции официально сезон объявляют открытым, когда на дереве у главного храма Токио распускаются более пяти бутонов. Пик цветения сакуры приходится на апрель.