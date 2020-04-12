В Японии нашли новый метод лечения болезни Альцгеймера

Как пишет издание Asahi, ученые из Киотского университета Японии успешно испытали вакцину, которая способна минимизировать нарушения в работе головного мозга.Действие препарата направлено на блокировку мутировавшего тау-белка, который вызывает болезнь Альцгеймера. Полученную вакцину протестировали на мышах, страдающих от болезни Альцгеймера. Заметное увеличение количества антител, вызванное действием вакцины, позволило сократить количество пораженных областей мозга у животных. Их поведение стало похожим на поведение здоровых собратьев.Прежде, чем использовать вакцину на людях, предстоит провести немало исследований. Но разработка уже является значимым вкладом в лечение деменции.

