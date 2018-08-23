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В Японии отменены около 150 авиарейсов

В Японии из-за тайфуна "Симарон" отменены около 150 авиарейсов. Между островом Сикоку и соседними префектурами остановлено паромное сообщение, а через несколько часов прекратится и движение поездов. Стихия приближается со скоростью 35 километров в час. Скорость ветра в центре тайфуна - 40 метров в секунду. Власти Японии призвали население готовиться к эвакуации.

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