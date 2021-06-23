В Японии перезапустили старейший атомный реактор электростанции Михама в западной части страны, которому более сорока лет. Его восстановлением занялись в 2011 году. Нужно было получить специальное одобрение, чтобы продлить срок эксплуатации реактора. Необходимость перезапуска правительство объясняет тем, что до аварии на АЭС Фукусимы атомные электростанции обеспечивали 30 % энергетических ресурсов Японии. Восстановление работы реакторов позволит изменить ситуацию в сфере энергетики. В частности, реактор АЭС Михама может улучшить энергоснабжение Осаки и ее индустриальных пригородов.