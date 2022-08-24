В Японии планируют пересмотреть курс по отказу от строительства новых АЭС

Власти Японии приняли решение пересмотреть свою энергетическую политику, которая предусматривала отказ от строительства новых АЭС. Об этом заявила канцелярия главы японского правительства Фумио Кисиды, пишет ТАСС.

Так, правительство Японии начнет пересмотр курса на отказ от строительства новых АЭС в стране, принятого после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Кроме того, со следующего года власти Японии будут стремиться к возобновлению работы еще семи АЭС, работа которых была приостановлена из-за аварии на "Фукусима-1". И будет рассмотрена возможность продолжения эксплуатации энергоблоков, возраст которых превышает 60 лет.

Также будет изучена возможность разработки и строительства атомных реакторов нового поколения.

Напомним, после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году правительство Японии приняло курс на полный отказ от строительства новых атомных станций на фоне острых настроений в обществе. Были ужесточены требования к уже существующим атомным объектам. Помимо необходимости укрепления инфраструктуры против терактов и стихийных бедствий, компании - операторы АЭС должны были приостановить работу реакторов, срок эксплуатации которых превысил 40 лет. Возобновление их функционирования в настоящее время возможно только по завершении тщательной проверки и получения соответствующего разрешения, но не более чем на 20 лет.

На сегодняшний день в Японии частично действуют 10 из 17 существующих в стране АЭС.



