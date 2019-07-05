В Японии продолжается эвакуация из-за ливней

Покинуть остров Кюсю было приказано более чем миллиону жителей. Осадки не прекращаются уже несколько дней. В ряде районов выпала двухмесячная норма осадков. В Кагосиме жертвой стихии стала пожилая женщина, не успевшая покинуть дом, снесенный селевым потоком.