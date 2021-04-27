ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Японии произошел взрыв прогулочного катера

Происшествие в Японии. В городе Мотобу произошел взрыв на прогулочном катере, передает общественное телевидение страны. Известно, что во время инцидента корабль находился на причале. Пострадали несколько человек. Точное количество не называется. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все