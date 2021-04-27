В Японии произошел взрыв прогулочного катера

Происшествие в Японии. В городе Мотобу произошел взрыв на прогулочном катере, передает общественное телевидение страны. Известно, что во время инцидента корабль находился на причале. Пострадали несколько человек. Точное количество не называется. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.