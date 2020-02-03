В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ

Вулкан Синдакэ на острове Кутиноэрабу выбросил столбы дыма в высоту 7000 м. Примерно в 900 м от кратера наблюдались потоки пепла, а крупные камни разлетались на расстояние 600 м. Близлежащие жилые районы не пострадали.



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