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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 5,9. Очаг находился неподалеку от полуострова Ното на глубине 10 км.

Больше всего пострадал город Судзу,после основного землетрясения там зафиксированы повторные толчки. На втором месте - город Вадзима.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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