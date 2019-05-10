ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

Мощное землетрясение в Японии. Остров Кюсю сотрясли толчки магнитудой 6,3. Без света остались почти две тысячи семей. Поврежден водопровод. Сообщается о двух пострадавших - они госпитализированы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все