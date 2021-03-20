В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2

В Японии произошло мощное землетрясение. Магнитуда достигала отметки в 7,2. Подземные толчки ощущались в префектурах Фукусима, Ибараки, Иватэ, Сайтаму и Токио. В столице колебания попали на камеру видеонаблюдения.



О пострадавших не сообщается. Объявлена угроза цунами. Метеорологи считают, что высота волн составит около одного метра. Сейчас власти подсчитывают ущерб, который принесла стихия.



