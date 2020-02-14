В Японии проходит эвакуация пассажиров преклонного возраста с круизного лайнера Diamond Princess

Борт стоит на карантине в порту Йокогома. Судно покидают пожилые люди в возрасте от 80-ти лет. Как заявили власти, "длительное пребывание на корабле таких пассажиров может вызвать у них обострение хронических заболеваний и угрожать здоровью". Напомним, лайнер из-за вспышки коронавируса находится на карантине до 19 февраля. Общее число зараженных – 219 человек.



Ранее стало известно, что COVID-19 привел к первому летальному исходу в Японии. Умерла 80-летняя женщина, госпитализированная несколько дней назад.



