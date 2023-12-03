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В Японии прошли необычные соревнования среди офисных клерков

Трудоголик, который любит свое дело - так можно сказать про подавляющее большинство японцев, даже спортом они занимаются без отрыва от рабочего места и делают все на совесть. В Наруто съехались клерки со всей страны, чтобы провести гонки на офисных стульях.

В соревнованиях под названием "Ису Гран-при" участники передвигаются на стуле вперед спиной и при этом отталкиваются ногами. Побеждает тот, кто за 2 часа отведенного времени проедет больше 200-метровых кругов. Победитель этого года сумел преодолеть расстояние в 20 километров. А в качестве приза он получил мешок сладкой картошки весом 27 килограммов.

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