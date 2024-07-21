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В Японии проснулся один из самых активных вулканов в стране
Вулкан Сакурадзима, самый активный в Японии, проснулся на острове Кюсю. Впервые за четыре года столб пепла достиг высоты 5 км.
Исследователи предупреждают: крайне опасно находиться на расстоянии до 2 км от главного кратера, поскольку есть угроза ударов вулканических бомб.
Впрочем, для японцев извержения Сакурадзимы чем-то необычным не являются, огненная гора напоминает о себе регулярно.
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