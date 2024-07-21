ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Японии проснулся один из самых активных вулканов в стране

Вулкан Сакурадзима, самый активный в Японии, проснулся на острове Кюсю. Впервые за четыре года столб пепла достиг высоты 5 км.

Исследователи предупреждают: крайне опасно находиться на расстоянии до 2 км от главного кратера, поскольку есть угроза ударов вулканических бомб.

Впрочем, для японцев извержения Сакурадзимы чем-то необычным не являются, огненная гора напоминает о себе регулярно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все