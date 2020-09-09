В Японии самолет впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Лайнер, на борту которого находились 124 человека, вылетел из аэропорта Кусиро. Бортпроводники заметили, что один из пассажиров сидит на своем месте без маски и попросили его ее надеть. Однако мужчина сделать это отказался.



После многочисленных просьб выполнить требование мужчина устроил скандал на борту, громко кричал, угрожал экипажу и пассажирам, которые отказывались сидеть с ним рядом.



В результате пилот совершил вынужденную посадку примерно на середине пути.



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