В Японии сегодня день памяти жертв атомной бомбардировки города Нагасаки

Мемориальная церемония по многолетней традиции прошла в парке Мира. Она началась в 11:02 по местному времени. Именно в этот момент 9 августа 45 года произошел взрыв американской бомбы "Толстяк". Минута молчания была объявлена по всей Японии. Напомним, в понедельник весь мир вспоминал атомный удар по Хиросиме.