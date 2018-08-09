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В Японии сегодня день памяти жертв атомной бомбардировки города Нагасаки

Мемориальная церемония по многолетней традиции прошла в парке Мира. Она началась в 11:02 по местному времени. Именно в этот момент 9 августа 45 года произошел взрыв американской бомбы "Толстяк". Минута молчания была объявлена по всей Японии. Напомним, в понедельник весь мир вспоминал атомный удар по Хиросиме.

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