В Японии сегодня национальный праздник - день рождения императора

Монарху исполнилось 85 лет. По многолетней традиции император Акихито обратился утром к гражданам страны, поблагодарив их за поддержку в связи с его решением отречься от престола в следующем году. Новым монархом 1 мая станет его сын Нарухито. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично поздравил Императора Японии Акихито с национальным праздником.