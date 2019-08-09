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В Японии сегодня почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки

74-ую годовщину трагедии начали с минуты молчания. Нагасаки стал вторым японским городом, на который США сбросили ядерную бомбу в 1945 году. Плутониевый заряд под названием "Толстяк" оказался почти вдвое мощнее атомной бомбы, использованной в Хиросиме. В момент взрыва погибло 70 тысяч жителей, город был практически стерт с лица Земли.

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