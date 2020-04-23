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В Японии сняли первый 3D-мультфильм про Чебурашку

В Японии сняли первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Об этом сообщает Anime News Network.
Чебурашка очень популярен в Японии. Японская фирма SP International в 2003 году выкупила у Союзмультфильма права на мультфильм о приключениях персонажа из книг Эдуарда Успенского до 2023 года. В стране пользуются спросом товары с образом Чебурашки, в 2010 был выпущен мультсериал о Чебурашке из 26 эпизодов, а в 2013 - полнометражный фильм.
Теперь - 3D-короткометражка. Несмотря на современный формат, музыка и декорации воссоздают ретроатмосферу оригинального советского мультфильма.

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