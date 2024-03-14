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В Японии согласились на самое большое за десятилетие повышение зарплат
Крупные японские корпорации согласились с требованием профсоюзов и решили поднять зарплаты сотрудникам. Речь идет о самом большом за десятилетия повышении.
Так, компания Toyota намерена увеличить размер ежемесячного оклада рабочих в среднем на 193 доллара. Это самый большой единовременный рост зарплаты за последнюю четверть века. Компания Nissan повысит в среднем на 122 доллара, что является рекордом за последние 19 лет. Mitsubishi и Kawasaki - на 88 и 122 доллара соответственно. Самое крупное по размеру повышение окладов ожидается у сотрудников Nippon: 237 долларов. Как отмечает агентство "Киодо", решение крупного японского бизнеса даст возможность Центробанку страны пересмотреть свою беспрецедентно мягкую денежную политику.
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