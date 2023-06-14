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В Японии сотрудник сил самообороны расстрелял своих сослуживцев, стрелок арестован

В Японии сотрудник сил самообороны расстрелял троих своих сослуживцев. Двое погибли, третий - в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Стрелок арестован, о мотивах преступления не сообщается, однако местные СМИ предполагают либо аффект, спровоцированный дедовщиной, либо психическую ненормальность убийцы.

Примечательно, что подобные инциденты в Японии случаются в последнее время все чаще, несмотря на крайне жесткое законодательное регулирование оборота огнестрельного оружия.

Эксперты полагают, что это следствие почти двухлетнего ковидного карантина, который спровоцировал широкое распространение депрессии и психических расстройств.

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