В Японии сотрудник сил самообороны расстрелял своих сослуживцев, стрелок арестован

В Японии сотрудник сил самообороны расстрелял троих своих сослуживцев. Двое погибли, третий - в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Стрелок арестован, о мотивах преступления не сообщается, однако местные СМИ предполагают либо аффект, спровоцированный дедовщиной, либо психическую ненормальность убийцы.

Примечательно, что подобные инциденты в Японии случаются в последнее время все чаще, несмотря на крайне жесткое законодательное регулирование оборота огнестрельного оружия.