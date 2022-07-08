В Японии совершено нападение на бывшего премьер-министра страны. Синдзо Абэ госпитализирован с кровотечением и без сознания. Инцидент произошел во время предвыборного выступления политика в городе Нара. Сообщается по меньшей мере о двух выстрелах. Подозреваемый в нападении задержан правоохранителями.