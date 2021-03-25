В Японии стартовала эстафета олимпийского огня

Церемонию открытия организовали в префектуре Фукусима на стадионе J-Village.



Право начать эстафету выпало японским футболисткам. Девушки 10 лет назад стали победителями на чемпионате мира. Факел с олимпийским огнем будет путешествовать 121 день по всем 47 префектурам до столицы Токио, где уже 23 июля должна открыться Олимпиада.



