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В Японии столкнулись около 140 машин
Масштабное ДТП в Японии спровоцировали снегопады, которые длятся уже две недели. На скоростной трассе в Тохоку в северной префектуре Мияги столкнулись около 140 автомобилей. ДТП растянулось на участок длиной около километра. Один человек погиб, около 200 пострадали, 12 из них госпитализированы с серьезными травмами.
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