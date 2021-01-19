В Японии столкнулись около 140 машин

Масштабное ДТП в Японии спровоцировали снегопады, которые длятся уже две недели. На скоростной трассе в Тохоку в северной префектуре Мияги столкнулись около 140 автомобилей. ДТП растянулось на участок длиной около километра. Один человек погиб, около 200 пострадали, 12 из них госпитализированы с серьезными травмами.



