В Японии стволовые клетки впервые пересадили новорожденному

Сотрудники японского Национального центра здоровья и развития детей впервые в истории провели такую операцию, передает NHK.



Новорожденный появился на свет в октябре 2019 года - у него диагностировали нарушение цикла мочевины из-за сбоя процесса метаболизма белков в печени.



Таким пациентам требуется пересадка печени, но данную операцию можно проводить только больным старше трех месяцев. Поэтому медики решили пересадить в печень новорожденного возрастом шесть дней около 190 млн стволовых клеток.



Клетки прижились в организме, и функционирование печени восстановилось. Состояние младенца стабилизировалось, а в марте 2020 года ему пересадили печень.



Сотрудники японского центра заявили, что планируют продолжить клинические испытания метода.



