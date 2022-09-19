В Японии свирепствует мощный тайфун "Нанмадол" - порывы ветра достигают 45 метров в секунду. Шторм сопровождается ливнями. Сообщается об одном погибшем. Из-за непогоды отменены более 800 авиарейсов, нарушено движение паромов и железнодорожное сообщение.



Шторм повредил дома в ряде населенных пунктов, а также оборвал линии электропередачи. Свыше 300 тысяч домохозяйств на островах Хонсю и Сикоку остаются без света.