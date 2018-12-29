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В Японии транспортный коллапс в преддверии Нового года

В Японии в преддверии Нового года тысячи жителей массово отправляются в путешествия. Кто-то уже возвращается домой, а кто-то только выезжает. На внутренние рейсы авиакомпаний и на высокоскоростные поезда раскуплены все билеты. На проверку паспортов – очереди. На автомагистралях пробки растянулись на 30 километров. Осложняет ситуацию снегопад. В некоторых префектурах высота снежного покрова составила более метра.

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