В Японии транспортный коллапс в преддверии Нового года

В Японии в преддверии Нового года тысячи жителей массово отправляются в путешествия. Кто-то уже возвращается домой, а кто-то только выезжает. На внутренние рейсы авиакомпаний и на высокоскоростные поезда раскуплены все билеты. На проверку паспортов – очереди. На автомагистралях пробки растянулись на 30 километров. Осложняет ситуацию снегопад. В некоторых префектурах высота снежного покрова составила более метра.