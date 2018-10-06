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В Японии тропический тайфун "Конгрей" вызвал транспортный коллапс

Отменены по меньшей мере 100 авиарейсов. Наблюдаются перебои в работе железнодорожного и морского транспорта. Стихия принесла в страну проливные дожди и ураганные ветра. Сейчас тайфун движется к Южной Корее. Там уже отменены почти 300 авиарейсов.

Также к удару "Конгрея" готовятся и юго-восточные провинции Китая. Приостановил работу порт города Тайчжоу. Его сотрудники были эвакуированы.

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