В Японии тропический тайфун "Конгрей" вызвал транспортный коллапс

Отменены по меньшей мере 100 авиарейсов. Наблюдаются перебои в работе железнодорожного и морского транспорта. Стихия принесла в страну проливные дожди и ураганные ветра. Сейчас тайфун движется к Южной Корее. Там уже отменены почти 300 авиарейсов.