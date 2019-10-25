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В Японии украден бриллиант стоимостью $1,8 млн

Загадочное преступление в Японии. Там с выставки украден бриллиант весом в 50 карат! А ориентировочная стоимость такого камня составляет примерно 2 миллиона долларов. Каким образом пропал бриллиант, неясно. Пропажу обнаружил персонал выставки. Витрина, где находился драгоценный камень, оказалась незапертой. Загадочный вор не оставил никаких следов и не попал на камеры видеонаблюдения.

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