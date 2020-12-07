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В Японии уничтожат 134 тысяч кур из-за птичьего гриппа

В Японии зафиксирован новый очаг птичьего гриппа. В целях недопущения распространения болезни уничтожат более 130 тысяч кур. Ранее очаги инфекции выявили на территории 5 японских префектур. Там уже были забиты более 2 миллионов птиц.

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