В Японии ввели новый налог для иностранных туристов

Сумма в размере тысячи японских иен (или 9 долларов) включена в цену билета на самолет или судно. Освобождены от уплаты только дети до 2 лет и транзитные пассажиры. Вырученные деньги Токио планирует направить на развитие туристической инфраструктуры перед летними Олимпийскими играми, которые пройдут здесь в 2020 году.