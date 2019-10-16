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В Японии выделят средства для помощи пострадавшим от тайфуна районам

Правительство Японии выделит около 6 с половиной миллионов долларов на восстановление пострадавших от удара тайфуна "Хагибис" регионов страны. Японские компании начали бесплатно предоставлять пострадавшим еду и одежду. На данный момент число погибших от удара стихии увеличилось до 74 человек, более 200 - получили различные травмы. В поисково-спасательной операции задействовано более 100 тысяч человек. По всей стране без света остаются около 12 тысяч домов. Закрыты школы, супермаркеты, не работают банкоматы. Ряд жилых районов подтоплен.

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