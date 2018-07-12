В Японии задержана Доктор-смерть

Медсестра Аюми Кубоки призналась, что убивала пациентов, которые, по ее мнению, должны были скончаться в ее смену. Женщина сказала, что ей было проблематично объяснять родственникам причины смерти. В итоге люди умирали до наступления ее смены. Кубоки на протяжении двух месяцев делала пациентам в тяжелом состоянии инъекции антисептика, которые оказывались смертельными.