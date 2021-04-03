В Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме. По сообщениям властей префектуры Гумма, в рамках эпидмер около 10 тысяч животных будут уничтожены. Медицинские эксперты проводят расследование, чтобы выявить причину появления опасной инфекции.



