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В Японии зафиксировали вспышку чумы свиней

В Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме. По сообщениям властей префектуры Гумма, в рамках эпидмер около 10 тысяч животных будут уничтожены. Медицинские эксперты проводят расследование, чтобы выявить причину появления опасной инфекции.

Сообщается, что вирус может передаваться не только через зараженных свиней, но и с кормом

Человеку заболевание не передается.

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