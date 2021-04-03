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В Японии зафиксировали вспышку чумы свиней
В Японии зафиксировали вспышку чумы свиней на местной ферме. По сообщениям властей префектуры Гумма, в рамках эпидмер около 10 тысяч животных будут уничтожены. Медицинские эксперты проводят расследование, чтобы выявить причину появления опасной инфекции.
Сообщается, что вирус может передаваться не только через зараженных свиней, но и с кормом
Человеку заболевание не передается.
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