В Японии зафиксировано извержение вулкана

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана. Оно зафиксировано на острове Суваносэ, сообщает ТАСС.

Численность проживающих на острове людей составляет около 80 человек. Деревня местных жителей расположена в 4 км от вулкана. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не приводятся.

Правительство Японии в связи с произошедшим сформировало кризисный штаб для сбора информации.

