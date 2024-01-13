В Японии зафиксировано извержение вулкана
В Японии зафиксировано извержение вулкана
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана. Оно зафиксировано на острове Суваносэ, сообщает ТАСС.
Численность проживающих на острове людей составляет около 80 человек. Деревня местных жителей расположена в 4 км от вулкана. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не приводятся.
Правительство Японии в связи с произошедшим сформировало кризисный штаб для сбора информации.
Фото: pixabay.com