В Японии зацвела сакура

Природа встречает весну. На западе Японии распустилась сакура. Обычно цветение начинается к концу марта. Но в этом году нежные розовые цветы появились уже в середине месяца. Рекорд побить не удалось, он все еще приходится на 2010-й - тогда сакура расцвела 10 марта.



В феврале цветки вишни уже распускались в Петербурге, но лепестки опали через несколько дней.



