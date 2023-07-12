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В Японии заявили о ракетном запуске КНДР

В Японии заявили о ракетном запуске КНДР. Отмечается, что снаряд отправлен из района Пхеньяна. Ракета пролетела около тысячи километров, а максимальную высоту набрала в 6 тысяч. Об этом на экстренной пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров. По предварительным данным, баллистическая ракета упала в Японском море.

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